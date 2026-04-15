В Волгограде власти незаконно выписывали штрафы за парковку

В Волгограде прокуратура по просьбе регионального уполномоченного по правам человека Валерия Ростовщикова изучила практику наказания автолюбителей за парковку на зелёных зонах. После того как в 2025 году в регионе увеличили размер штрафов за брошенные на так называемых «зелёных зонах» автомобили до 300 тыс. рублей, районные административные комиссии начали пачками выписывать наказания для нарушителей. Однако, как выяснилось, далеко не все из них оказались законны.