Режим повышенной готовности ввели в центре Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода введен режим повышенной готовности из-за аварийного состояния жилого дома. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации. Зона действия особого режима установлена в границах дома № 20 в Плотничном переулке.
Специалисты пришли к выводу, что текущее состояние строительных конструкций здания может угрожать жизни и здоровью граждан. В связи с этим главе администрации Нижегородского района Алексею Рыболовлеву поручено организовать работы по ограждению опасных участков ограничительными лентами. Также власти обязаны уведомить собственников и жильцов о рисках и обеспечить непрерывный мониторинг состояния объекта.
Контроль за устранением аварийной ситуации будет осуществляться в еженедельном режиме. Единая дежурно-диспетчерская служба города будет получать отчеты о ходе неотложных работ каждую пятницу. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения мэрии о ликвидации угрозы.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели у старинного здания в Канавинском районе.