МЧС предупреждает об ухудшении видимости из-за тумана в Калининградской области

Изменения ожидаются в ближайшие три часа.

МЧС предупреждает об ухудшении видимости из-за тумана в Калининградской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается туман при видимости 500−1000 метров», — рассказали в МЧС.

В условиях плохой видимости водителям рекомендуют включить противотуманные фары и ближний свет, также снизить скорость и увеличить дистанцию. Кроме того, необходимо воздержаться от обгонов и резких манёвров. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде, пересекать дорогу только в установленных местах.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.