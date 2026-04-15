МЧС предупреждает об ухудшении видимости из-за тумана в Калининградской области

В условиях плохой видимости водителям рекомендуют включить противотуманные фары и ближний свет, также снизить скорость и увеличить дистанцию. Кроме того, необходимо воздержаться от обгонов и резких манёвров. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде, пересекать дорогу только в установленных местах.