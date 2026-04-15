МЧС предупреждает об ухудшении видимости из-за тумана в Калининградской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается туман при видимости 500−1000 метров», — рассказали в МЧС.
В условиях плохой видимости водителям рекомендуют включить противотуманные фары и ближний свет, также снизить скорость и увеличить дистанцию. Кроме того, необходимо воздержаться от обгонов и резких манёвров. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде, пересекать дорогу только в установленных местах.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.