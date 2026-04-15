Экс-замначальника нижегородской ИК-5 приговорили к 14 годам

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 5. Его признали виновным в получении взяток и мошенничество. О подробностях дела рассказали в областной прокуратуре.
Как выяснилось в ходе разбирательства, с 2016 по 2020 год фигурант, пользуясь служебным положением, брал деньги с одного из заключенных. За скромное вознаграждение — чуть больше двадцати тысяч рублей — он закрывал глаза на использование мобильников, возвращал изъятые телефоны и допускал послабления режима содержания.
На этом криминальный заработок не закончился. В 2024 году мужчина, войдя в доверие к другому осужденному и пользуясь приятельскими отношениями, убедил того в своей способности договориться о смягчении приговора. Никакого влияния на суд он, разумеется, не имел, но за эту «услугу» получил свыше 280 тысяч рублей.
Суд отправил бывшего сотрудника колонии в исправительное учреждение строгого режима на 14 лет. Вдобавок к сроку ему назначили штраф в 2,3 миллиона рублей и на 10 лет запретили работать в органах власти.
