К экс-главе Московской областной таможни подали иск на ₽500 млн

Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни Вячеславу Романовскому, членам его семьи и доверенным лицам, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Согласно иску, Романовский, занимая публично значимую должность, приобрел в Ставрополе коммерческие помещения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности.
В связи с этим в доход государства требуют обратить 56 объектов движимого и недвижимого имущества: жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса. Общая стоимость имущества превышает ₽500 млн.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении четверых судей Краснодарского края. В их числе сестра экс-зампредседателя Арбитражного суда Краснодарского края Елены Хахалевой — Наталия Хахалева и дочь экс-председателя кубанского арбитража Александра Чернова — Анастасия Шепель.
