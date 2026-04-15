Что строго запрещено на Никиту Водопола, 16 апреля 2026 года

Чаплин не просто смешил. В «Новых временах» он показал ужас конвейера. В «Великом диктаторе» — первым в Голливуде открыто высмеял Гитлера. И закончил ту самую речь, которая звучит до сих пор: «Нам нужно больше доброты, больше человечности, больше сочувствия». Он не получил Оскара за лучшую мужскую роль, но ему вручили две почётные статуэтки — «за вклад в киноискусство». А в 1975-м королева Елизавета II произвела его в рыцари.