Представители Нижегородской области и Китая обсудили запуск совместных производств

В Москве в Доме Нижегородской области правительство региона организовало бизнес-гостиную «Россия-Китай». На мероприятии побывали представители более 50 китайских компаний и бизнес-ассоциаций, работающих в России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Участники встречи обсудили перспективы инвестиций, промышленной кооперации и расширения торгово-экономических связей. Одной из тем обсуждения также стали механизмы поддержки иностранных инвесторов и возможность запуска совместных проектов на территории области.
«Деловая среда между нашими странами крепнет. Мы готовы устранять информационные барьеры и помогать с запуском проектов. Первые инициативы с иностранным участием уже реализуются в особой экономической зоне “Кулибин”, где действуют преференциальные условия для резидентов», — отметил зампредседателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.
В приоритете для сотрудничества являются машиностроение, автомобилестроение, химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство, ИТ-сектор и строительство. При этом некоторые предприятия Нижегородской области уже поставляют продукцию в Китай.
«Достаточно длительное время работаю в России и рад установить партнёрские отношения с Нижегородской областью. В технологическом направлении нас интересует сфера телекоммуникаций и электронная продукция. Мы видим высокий потенциал и готовы рассматривать конкретные предложения от нижегородских предприятий», — сказал президент Национальной ассоциации шаньсийских предпринимателей в России Гао Сяньчжун.
Стороны договорились и дальше встречаться на постоянной основе в формате бизнес-гостиной. Скоро обсуждение сотрудничества пройдет в рамках конференции ЦИПР-2026.