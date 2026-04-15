В самарском технопарке «Жигулевская долина» появились 10 новых резидентов

Статус резидента технопарка «Жигулевская долина» присвоили 10 инновационным проектам в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.
Решение было принято на заседании единого экспертного совета технопарков Самарской области под председательством заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Павла Финка. Среди одобренных проектов — разработка катализатора для получения водорода и углеродных наноматериалов и программно-технический комплекс для мониторинга рисков утечек информации. Также в список вошли протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и технологическая платформа применения CO₂ для увеличения добычи углеводородов.
Статус резидента открывает доступ к мерам государственной поддержки, современной инфраструктуре и сотрудничеству с институтами развития. Технопарк является региональным оператором «Сколково» и партнером Агентства по технологическому развитию.
Отметим, что в 2025 году «Жигулевская долина» заняла второе место в национальном рейтинге технопарков России. В настоящее время его резидентами являются более 320 инновационных проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.