В самарском технопарке «Жигулевская долина» появились 10 новых резидентов

Решение было принято на заседании единого экспертного совета технопарков Самарской области под председательством заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Павла Финка. Среди одобренных проектов — разработка катализатора для получения водорода и углеродных наноматериалов и программно-технический комплекс для мониторинга рисков утечек информации. Также в список вошли протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и технологическая платформа применения CO₂ для увеличения добычи углеводородов.