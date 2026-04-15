9,2 миллиарда составили убытки воронежского АО «Минудобрения»

По итогам 2025 года воронежское предприятие «Минудобрения» понесло убыток в размере 9,2 миллиарда рублей. Компания опубликовала финансовую отчетность.
Если сравнивать показатели 2024 года, когда «химики», располагающиеся в городе Россошь, были в плюсе на четыре миллиарда, то падение превысило 300 процентов.
Что касается объема выручки, то она за год снизилась всего на 300 миллионов — с 46,7 миллиарда до 46,4.
Ну, а прежний антирекорд по размеру убытков вырос аж в 14,7 раза — с 622 миллионов в пандемийном 2020 году.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.