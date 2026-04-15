Писатель Драгунский рассказал о своей настольной книге

Писатель Денис Драгунский рассказал Радио РБК, что больше всего любит читать рассказы Антона Чехова. Его любимая книга — собрание сочинений этого писателя.

«Если конкретно, то просто его лучшие рассказы: “Моя жизнь”, “Степь”, “Казак”, “Студент”, “Дама с собачкой”, “Скрипка Ротшильда”, “Повесть в три года” и так далее. Это мое настольное чтение», — поделился Драгунский.

Фрагмент книги.

Антон Чехов, «Моя жизнь».

«Управляющий сказал мне: “Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели”. Я ему ответил: “Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать”. И потом я слышал, как он сказал: “Уберите этого господина, он портит мне нервы”. Дня через два меня уволили. Итак, за все время, пока я считаюсь взрослым, к великому огорчению моего отца, городского архитектора, я переменил девять должностей».

Денис Драгунский родился 15 декабря 1950 года в семье писателя Виктора Драгунского. Он стал прототипом главного героя цикла «Денискины рассказы», созданного его отцом. Первая книга Дениса Драгунского вышла в 2009 году. С тех пор писатель создал более 1200 новелл, романов и повестей: «Дело принципа», «Вид с метромоста», «Каменное сердце», «Окна во двор», «Отнимать и подглядывать», «Мальчик, дяденька и я», «Взрослые люди», «Пять минут прощания» и другие.

Драгунский в декабре 2025 года говорил Радио РБК, что люди сейчас погружены в «информационный мусор» и вместо чтения романов смотрят рилсы. Поэтому у них появляется стремление вырваться из настоящего — отсюда, по его мнению, и растущий спрос на две крайности: историю и фантастику.

Писатель считает, что самой актуальной сказкой для российской действительности является «Конек-горбунок» Петра Ершова: «Вот это вот самая главная сказка. Сказка, так сказать, архетип, сказка — база для нашей культуры, мне кажется».

