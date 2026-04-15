Хоккеисты «Чайки» сравняли счёт в серии с «Омскими Ястребами»

15 апреля омичи и нижегородцы продолжили выяснение отношений на площадке сибиряков. Результат второго матча серии до трёх побед ¼ финала Молодёжной хоккейной лиги — 2:3 Б, поражение хозяев.
Первый период закончился нулевой ничьей. Во втором соперники обменялись голами. На 28-й минуте счёт открыл Павел Черночуб (сын главного тренера молодёжки «Авангарда» Виталия Черночуба), а на 32-й наши реализовали контратаку 2 в 1, с передачи Сергея Скворцова шайбу забросил Ян Мельников. В третьем периоде Степан Горнов точно бросил после паса Владимира Лаптева (время на табло — 50.58), но вскоре хозяева отыгрались (54.45), отличился нападающий Леонид Левченко.
Десятиминутный овертайм голом не завершился, и победитель матча определился в серии буллитов. Скворцов свой шанс не использовал, зато ворота Ивана Юнина поразил Ян Мельников — 1:0. В третьей попытке не забил Левченко, нам же таковая уже не понадобилась.
Соотношение бросков в створ по итогам 70 минут — 25:24 в пользу нижегородцев (10:10, 4:6, 5:6, 6:2). Вживую за событиями на льду хоккейной академии «Авангард» наблюдали 600 зрителей.
Состав «Чайки»: Сабитов (Гриценко в запасе); Гаврилов (К) — Яценко, Бессонов — Мишин — Л. Сальников; Муллеров — Чесноков, Скворцов — Матюк — Мельников; Анисимов — Гурьев, Ополинский — Фёдоров (А) — Пугачёв; Беляков, Лаптев — Горнов — Глазунов (А), Козин.
В этой серии пройдут ещё как минимум две встречи. Матчи в КРК «Нагорный» столицы Приволжья запланированы на 18 и 19 апреля. Пятый поединок, в случае необходимости, состоится в Омске 22 апреля.