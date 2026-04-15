Дрозденко посоветовал приложение МЧС для оповещений о БПЛА

Дрозденко посоветовал приложение МЧС для получения оповещений о БПЛА.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал жителям региона использовать мобильное приложение МЧС России для получения сигналов об опасности БПЛА.

«Я всем предлагаю подписываться на мобильное приложение, оно устанавливается очень легко на телефон — мобильное приложение МЧС России. Оно сразу сигнал дает, оно приходит с задержкой 10−20 секунд после того, как у меня выходит сигнал», — сказал губернатор в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.

Дрозденко отметил, что сигнал об опасности БПЛА не должен приходить жителям только в соцсетях.

«Мы все сигналы доводим вовремя… Один из первых сигналов появляется в моих соцсетях. Но не должно быть такого, чтобы жители узнавали о сигнале только из социальных сетей… Поэтому мы просим передавать сигнал через операторов связи… Но у них норматив доведения сигнала, если до 500 тысяч — миллиона абонентов, 60 минут, а если больше миллиона абонентов, то 90 минут», — сказал глава региона.

Он отметил, что еще будет проведена работа с операторами связи.

«И хочу сказать, что, в любом случае, они уже работают лучше, чем до недавнего времени. Мы на оперштабе рассматривали, они сказали, что будут совершенствовать свою работу», — добавил Дрозденко.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше