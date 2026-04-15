Стало известно, когда пройдет государственная итоговая аттестация в Калининградской области

В Калининградской области основной период проведения ГИА-9 продлится со 2 июня по 6 июля. В нем примут участие более 12,5 тыс. выпускников 9 классов. ОГЭ напишут 12,1 тыс. участников, а государственный выпускной экзамен сдадут 487 человек.
ГИА по программам среднего общего образования в формах ЕГЭ и ГВЭ состоится в основной период с 1 июня по 9 июля. В ГИА-11 примут участие 5,6 тыс. человек, из них 4,9 тыс. — выпускники текущего года, 606 — выпускники прошлых лет. Данные озвучили в правительстве региона на совещании по подготовке к испытаниям.
Отмечается, что все выпускники одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по русскому языку, более 2,5 тыс. человек выбрали математику профильного уровня, 2,3 тыс. — математику базового уровня. Самыми массовыми предметами по выбору стали обществознание (почти 2 тыс. человек) и физика (около 1 тыс. ребят).
Пересдачи пройдут 8 и 9 июля.