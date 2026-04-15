В Казани для студентов организовали экскурсии по историческому центру

Экскурсии для студентов, приехавших на обучение в Казань из других регионов, стартовали в столице Республики Татарстан, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Маршруты проходят по историческому центру города, включая Старо-Татарскую слободу. Как рассказала генеральный директор Ассамблеи туристских волонтеров Татарстана Юлия Баширова, в республику ежегодно приезжает большое количество молодежи. Среди них популярны обзорные экскурсии по Казани, поездки на остров-град Свияжск, в Великий Болгар, Елабугу и другие города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.