Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Раменском с 20 апреля приостановят аренду электросамокатов

С 20 апреля в Раменском приостановят прокат электросамокатов, сообщает администрация муниципалитета.

Источник: РБК

С 20 апреля в Раменском приостановят прокат электросамокатов, сообщает администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что решение о запрете аренды самокатов приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Причиной решения стали регулярные нарушения правил парковки, отсутствие контроля со стороны операторов, а также угроза безопасности пешеходов на тротуарах.

«Чтобы вернуться к работе, компании обязаны согласовать с администрацией четкие места для парковок и подписать соглашение о строгом соблюдении правил», — говорится в сообщении.

2 апреля заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о планах столичных властей запретить езду по тротуарам для тяжелых электросамокатов, используемых курьерами. В тот же день в Котельниках полностью запретили работу средств индивидуальной мобильности (СИМ).

