В подмосковном Раменском с 20 апреля приостановят аренду электросамокатов

С 20 апреля в Раменском приостановят прокат электросамокатов, сообщает администрация муниципалитета.
В администрации отметили, что решение о запрете аренды самокатов приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Причиной решения стали регулярные нарушения правил парковки, отсутствие контроля со стороны операторов, а также угроза безопасности пешеходов на тротуарах.
«Чтобы вернуться к работе, компании обязаны согласовать с администрацией четкие места для парковок и подписать соглашение о строгом соблюдении правил», — говорится в сообщении.
2 апреля заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о планах столичных властей запретить езду по тротуарам для тяжелых электросамокатов, используемых курьерами. В тот же день в Котельниках полностью запретили работу средств индивидуальной мобильности (СИМ).
