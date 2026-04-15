Демографическую политику Нижегородской области положительно оценили в программе Юрия Подоляки

Демографическая политика, проводимая губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, получила положительную оценку в программе известного журналиста и блогера Юрия Подоляки.
Очередной выпуск программы «Мир Сегодня с Юрием Подолякой» был посвящен борьбе с абортами в России. Гостями студии стали директор центра «Дом для мамы» (г. Москва), директор по развитию и учредитель благотворительной организации АНО «Спаси жизнь», руководитель направления защиты материнства Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Мария Студеникина и кандидат социологических наук, руководитель просветительского направления АНО «Спаси жизнь», эксперт в области социологии семьи и демографии Константин Шестаков.
Акцент в обсуждении был сделан на комплексном подходе: работе с женщинами и поддержке их во время беременности, участии врачей, психологов и общественных организаций. Отдельное внимание уделили региональному опыту и практическим мерам, направленным на снижение числа абортов. Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отметили как одного из инициаторов внедрения подобных программ.
«Глеб Сергеевич — это один из удивительнейших губернаторов, который поставил во главе угла решение демографического вопроса. Именно он выделяет на эту тему большое количество финансовых ресурсов», — отметила Мария Студеникина.
Напомним, что недавно Глеб Никитин дал интервью Юрию Подоляке.