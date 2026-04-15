Эксперт РОЦИТ Гогуа напомнил россиянам об опасности использования VPN

VPN не всегда был так распространен — изначально технология задумывалась как инструмент для защищенного доступа в корпоративные сети, а не как массовый потребительский продукт. Но сегодня он продается именно как универсальное средство доступа в интернет или защиты своей приватности. При этом ключевой вопрос обычно остается за скобками: кому именно пользователь передает весь свой трафик. А ведь VPN — это не просто «туннель», это точка, через которую проходят логины, пароли, переписка, платежные данные. И если этот туннель контролируется мошенниками или просто недобросовестной компанией, он превращается не в фильтр, а в дыру в заборе.