Услугу записи в детсады через «Госуслуги» усовершенствовали в Нижегородской области

Недавно область перешла на новую систему комплектацию детсадов, поэтому форма заявления на прием воспитанников была доработана. Родителям теперь не нужно лично посещать МФЦ или управление образования. Также интерактивная форма на «Госуслугах» подсказывает, какие документы необходимы, и исключает ошибки при заполнении. Все уведомления о статусе заявления, движении в очереди и зачислении приходят напрямую в личный кабинет на портале.