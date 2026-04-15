Услугу записи в детсады через «Госуслуги» усовершенствовали в Нижегородской области

В Нижегородской области усовершенствовали услугу записи ребенка в детские сады через «Госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Недавно область перешла на новую систему комплектацию детсадов, поэтому форма заявления на прием воспитанников была доработана. Родителям теперь не нужно лично посещать МФЦ или управление образования. Также интерактивная форма на «Госуслугах» подсказывает, какие документы необходимы, и исключает ошибки при заполнении. Все уведомления о статусе заявления, движении в очереди и зачислении приходят напрямую в личный кабинет на портале.
«Пользователь может выбрать конкретную категорию льготы и направление группы — оздоровительную, общеразвивающую или другую. И, конечно, может указать предпочтительный детский сад», — добавил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
При оформлении заявления можно указать реквизиты бумажного документа или файл, которые подтверждают льготу.
