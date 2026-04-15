Директора нижегородского Института демографического развития выпустили из СИЗО

Напомним, главу Института демографического развития задержали в конце февраля. Ему вменили мошенничество в крупном размере. По версии следствия, в 2025 году Журавлев дал указание подчиненному внести в табели учета рабочего времени ложные сведения о его присутствии на службе. Фактически он не выполнял обязанности в том объеме, за который получал зарплату. Ущерб, нанесенный министерству социальной политики региона, оценивается не менее чем в 350 тысяч рублей.