Директора нижегородского Института демографического развития выпустили из СИЗО

В Нижнем Новгороде руководителя АНО «Институт демографического развития» Евгения Журавлева выпустили из следственного изолятора. Ему изменили меру пресечения на более мягкую, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По информации ведомства, необходимость содержать директора под стражей отпала, в связи с чем принято решение освободить его из-под ареста. Сейчас Евгений Журавлев находится под подпиской о невыезде.
Напомним, главу Института демографического развития задержали в конце февраля. Ему вменили мошенничество в крупном размере. По версии следствия, в 2025 году Журавлев дал указание подчиненному внести в табели учета рабочего времени ложные сведения о его присутствии на службе. Фактически он не выполнял обязанности в том объеме, за который получал зарплату. Ущерб, нанесенный министерству социальной политики региона, оценивается не менее чем в 350 тысяч рублей.
Добавим, что Евгений Журавлев возглавил Институт демографического развития в 2024 году. Сама структура создавалась для изучения запросов нижегородцев, разработки мер поддержки совместно с профильными ведомствами и выстраивания диалога с жителями.