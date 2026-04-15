В Ростове пройдёт массовая высадка деревьев 18 апреля

18 апреля на территориии донской столицы пройдёт традиционный весенний День древонасаждений. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
В этот день планируется высадить около двух тыс. деревьев и свыше пяти тыс. кустарников. Ростовчан, желающих присоединиться к сохранению и умножению зелёного каркаса города, обеспечат необходимым инвентарём.
Во всех районах донской столицы мероприятие начнётся одновременно в 9:00.
«Такие события сплачивают нас и позволяют стать действительно единой командой, которая трудится на благо любимого города», — подчеркнул Александр Скрябин.