В Ростове пройдёт массовая высадка деревьев 18 апреля

Традиционный день древонасаждения состоится в разных локациях донской столицы.

18 апреля на территориии донской столицы пройдёт традиционный весенний День древонасаждений. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

В этот день планируется высадить около двух тыс. деревьев и свыше пяти тыс. кустарников. Ростовчан, желающих присоединиться к сохранению и умножению зелёного каркаса города, обеспечат необходимым инвентарём.

Во всех районах донской столицы мероприятие начнётся одновременно в 9:00.

«Такие события сплачивают нас и позволяют стать действительно единой командой, которая трудится на благо любимого города», — подчеркнул Александр Скрябин.