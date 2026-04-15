Что запрещено 18 апреля 2026 года в Светлую субботу

18 апреля 2026 года наступает Светлая суббота. Этот день продолжает пасхальное торжество.
Что принято делать 18 апреля 2026.
Утром в храмах после литургии верующим раздают артос — освящённый пасхальный хлеб, который всю неделю стоял на аналое. Каждый прихожанин забирает частицу домой, хранит её до следующей Пасхи и употребляет натощак во время болезней или скорбей.
По старинному обычаю, в субботу пекут куличи и красят яйца, чтобы раздать их нищим и сиротам: благотворительность на Светлой неделе считается особенно угодной Богу.
Что запрещено 18 апреля 2026.
В этот день не подобает предаваться одиночеству и унынию. Замыкание в себе и отказ от общей церковной и семейной радости воспринимаются как охлаждение духа.
Жалобы, ропот и недовольство противны благодарению Богу.
Излишний сон и леность ведут к духовной расслабленности и потере внутренней бодрости.
Тяжёлые работы не приветствуются, поскольку седмицу советуют посвящать молитве и пасхальной радости. Даже поминовение усопших совершают по краткому, светлому чину, чтобы не омрачать торжество Воскресения.
Отказ в прощении или милостыне рассматривают как проявление духовной холодности.
Выпить бокал вина за радость праздника можно, но чрезмерное употребление спиртного считается большим грехом.
Что можно 18 апреля 2026.
Лучше всего провести время среди родных и друзей, разделить пасхальную трапезу и радость общения.
Уместно навещать ближних, угощать их и благодарить Господа за всякое благо.
День благоприятен для тихих бесед, светлых воспоминаний и укрепления взаимной любви. Согласно народным приметам, общее веселье и согласие между людьми знаменуют мир и лад в будущем, а долгие песни, дружные встречи и радостные разговоры предвещают тёплое и благополучное лето.
Церковь отмечает, что конкретные грехи и их тяжесть определяются индивидуально на исповеди, и призывает проводить Светлую седмицу с открытым сердцем, участвовать в богослужениях, причащаться и совершать добрые дела.