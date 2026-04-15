В Перми открылся новый детский музейный центр на «Заводе Шпагина»

В Перми начал работу детский музейный центр краеведческого музея. Новое пространство разместилось на территории «Завода Шпагина» и стало частью формирующегося культурно-образовательного кластера региона.
На открытии присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Пермского края. Глава Минкультуры отметила, что такие проекты помогают развивать современные культурные площадки в регионах и делают искусство доступным для людей разного возраста. По её словам, центр объединяет образовательные, творческие и музейные форматы, где дети могут учиться, общаться и раскрывать свои способности.
Губернатор подчеркнул, что детский центр стал самым молодым филиалом краеведческого музея и получил новое современное пространство. В будущем рядом планируют открыть дополнительные музейные объекты, благодаря чему «Завод Шпагина» превратится в крупный культурный центр.
Площадь нового центра составляет около 450 квадратных метров. Здесь оборудованы мастерские для занятий живописью, графикой и керамикой, выставочные залы, подростковое пространство и игровая зона для детей. Первая экспозиция получила название «Искусство по полочкам».
Фото: пресс-служба краевого правительства.
Одновременно открылась выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства», посвящённая почвам. Посетители могут познакомиться с экспонатами из разных областей науки — от геологии до палеонтологии, а также увидеть арт-объекты. Для детей подготовлены занятия и эксперименты, где они смогут изучать природные процессы и работать с материалами, например, рисовать красками на основе почвы.
Проект реализован при участии научных организаций, включая Пермский университет и МГУ. Это продолжает сотрудничество музея с научным сообществом.
По словам представителей музея, новый центр задуман как открытая и доступная площадка для всех возрастов. Здесь планируют проводить выставки, образовательные программы и творческие занятия, чтобы заинтересовать детей и взрослых историей, наукой и искусством.
Кроме того, центр стал частью более крупного проекта — создания музея «Пермский период». Уже открыта его первая экспозиция с растениями, сохранившимися со времён древних геологических эпох.
Власти региона рассчитывают, что новое пространство станет важной точкой притяжения для жителей и гостей Перми и поможет развивать культурную среду города.