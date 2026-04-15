Туристический электропоезд Волгоград — Саратов отправится 25 апреля

Поезд отправится со станции Волгоград-1 в 6:20 и прибудет в Саратов в 12:39 (по местному времени). Обратно — в 18:02 с Саратова-1, прибытие в Волгоград в 22:17. В пути будет остановка для посадки и высадки на станции Петров Вал.