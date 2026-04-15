Режим повышенной готовности ввели в переулке Плотничный в Нижнем Новгороде

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода с 19 марта действует режим повышенной готовности в границах земельного участка по переулку Плотничный, 20. Причиной тому послужило аварийное состояние расположенного там дома, который создает угрозу для людей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города 15 апреля.
Документ обязывает районные власти оградить опасную территорию ограничительной лентой, оповестить жителей и собственников помещений о введенном режиме, а также наладить постоянный мониторинг состояния объекта. Эту работу администрация Нижегородского района будет вести совместно с областным министерством имущественных и земельных отношений.