Народные приметы на 16 апреля: пора обновить рыболовные снасти

Сегодня по народному календарю Никита Водопол, Никита Ледолом, Весновей. В этот день наблюдали за льдом на водоёмах и ждали хорошего урожая, если лед на реке треснул. Если водоемы к этому дню не очищались ото льда, считали, что до конца весны рыба будет ловиться плохо. На Никиту искали гнезда кулика, по приметам, эти птицы всегда вьют гнезда выше уровня талых вод. Узнав предположительную максимальную высоту паводка, планировали защиту хозяйств.