Народные приметы на 16 апреля: пора обновить рыболовные снасти

Сегодня по народному календарю Никита Водопол, Никита Ледолом, Весновей. В этот день наблюдали за льдом на водоёмах и ждали хорошего урожая, если лед на реке треснул. Если водоемы к этому дню не очищались ото льда, считали, что до конца весны рыба будет ловиться плохо. На Никиту искали гнезда кулика, по приметам, эти птицы всегда вьют гнезда выше уровня талых вод. Узнав предположительную максимальную высоту паводка, планировали защиту хозяйств.
Сегодня нельзя без причины беспокоить домашних животных и птиц, потревоженные в Никитин день животные могут заболеть или перестать давать потомство. Не стоит начинать стройку, жилище будет разрушаться.
Если сегодня привести в порядок рыболовные снасти, они обеспечат богатый улов на весь сезон. Сегодня надо избавиться от старых и сломанных вещей.
Народные приметы на 16 апреля:
— гремит гром и сверкают молнии — к долгой и теплой осени;
— ласточки и стрижи прилетели — лето будет теплым;
— дует северный ветер — установится дождливая погода;
— березовый сок течет обильно — к частым ливням летом.
Источник: astromeridian.ru.