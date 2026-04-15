Для Сарова разработают комплексный план развития до конца 2026 года

Специалисты Института развития агломерации Нижегородской области (ИРАНО) провели масштабное натурное обследование Сарова для подготовки долгосрочного плана развития округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В течение четырех дней рабочая группа изучала состояние инженерной и социальной инфраструктуры, транспорта и экологии, а также проводила встречи с руководством города и градообразующего предприятия РФЯЦ-ВНИЭФ.
Особое внимание при разработке плана уделяется образовательному кластеру и Технопарку. В филиале НИЯУ МИФИ и Саровском политехническом техникуме эксперты обсудили вопросы закрепления молодых специалистов и создания условий для комфортной жизни студентов. Министр градостроительной деятельности региона Дарья Шунаева подчеркнула, что главная задача проекта — предложить современные решения для комфорта ученых и инженеров, чтобы Саров стал привлекательным местом для самореализации и семейной жизни.
Итоговый документ, который будет готов в 2026 году, сфокусируется на развитии жилищного строительства, создании новых рекреационных зон и размещении социальных объектов. Одним из ключевых драйверов развития территории должен стать Национальный центр физики и математики.
