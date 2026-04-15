Для Сарова разработают комплексный план развития до конца 2026 года

Эксперты Института развития агломерации обследовали наукоград, чтобы определить векторы застройки и привлечения молодых кадров.

Специалисты Института развития агломерации Нижегородской области (ИРАНО) провели масштабное натурное обследование Сарова для подготовки долгосрочного плана развития округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В течение четырех дней рабочая группа изучала состояние инженерной и социальной инфраструктуры, транспорта и экологии, а также проводила встречи с руководством города и градообразующего предприятия РФЯЦ-ВНИЭФ.

Особое внимание при разработке плана уделяется образовательному кластеру и Технопарку. В филиале НИЯУ МИФИ и Саровском политехническом техникуме эксперты обсудили вопросы закрепления молодых специалистов и создания условий для комфортной жизни студентов. Министр градостроительной деятельности региона Дарья Шунаева подчеркнула, что главная задача проекта — предложить современные решения для комфорта ученых и инженеров, чтобы Саров стал привлекательным местом для самореализации и семейной жизни.

Итоговый документ, который будет готов в 2026 году, сфокусируется на развитии жилищного строительства, создании новых рекреационных зон и размещении социальных объектов. Одним из ключевых драйверов развития территории должен стать Национальный центр физики и математики.

Ранее сообщалось, что проект планировки для Восточного обхода утвердили в Нижнем Новгороде.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
