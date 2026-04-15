Лукашенко изменил нормы кодексов по вопросам административной ответственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Об этом вечером в среду, 15 апреля 2026 года, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Отмечается, что это первая масштабная корректировка кодексов с 2021 года, когда они были приняты. Внесенные изменения затрагивают самые разные сферы.
В частности, вводится административная ответственность за ряд новых нарушений, к примеру, за нарушение требований к охвату территорий услугами сотовой связи и их качеству, за незаконные операции с токенами. Также административная ответственность вводится и за несоблюдение порядка приобретения служебных легковых автомобилей и так далее.
Подписанный Лукашенко закон также направлен на дебюрократизацию административных процессов. Теперь в Беларуси можно будет подать жалобу на ведущих административный процесс лиц в электронном виде. Некоторые дела можно будет рассматривать без личного присутствия гражданина, если он напишет соответствующее ходатайство.
Как сообщает названный источник, обособленный блок внесенных в кодексы корректировок касается защиты в Республике Беларусь традиционных ценностей. В частности, в Беларуси вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных* отношений, смены пола, педофилии и бездетности. Штраф за данные нарушения — до 900 белорусских рублей.
В случае, если соответствующие действия были произведены в отношении несовершеннолетнего лица, то штраф составит до 1350 BYN либо фигурант может быть привлечен к административному аресту (здесь подробности).
Подписанный Александром Лукашенко также, как указывает названный источник, направлен на усиление профилактики правонарушений среди подростков. В частности, подписана отдельная глава, положения которой регулируют порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних (исполнители, процедура, сроки).
Как информирует «Пул Первого», новый закон корректирует в общей сложности около 150 статей административных кодексов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Ранее мы писали о том, что умер народный артист Беларуси Владимир Экнадиосов (читать далее вот тут).