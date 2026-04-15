В райцентре Волгограда перестали крутить кино из-за недостатка зрителей

В станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области с завтрашнего дня.

В станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области с завтрашнего дня, 16 апреля, в районном доме культуры прекращается показ киносеансов. Как сообщается на страничке муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная клубная система» в соцсетях, это связано с низкой посещаемостью кинотеатра зрителями.

Перерыв в работе кинотеатра продлится до 15 октября.

Новость о прекращении киносеансов расстроила некоторых пользователей соцсетей. В последние дни здесь крутили фильмы «Королек моей любви» и «Хищник. Спуск в Преисподнюю». Стоимость билетов составляла 300 рублей.