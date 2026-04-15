В ближайшие три часа Калининградскую область окутает туманом, видимость на дорогах упадёт до 500 метров

В ближайшие три часа на Калининградскую область опустится густой туман. Об этом со ссылкой на сообщение областного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пишет телеграм-канал «Балтийской судоходной компании» в среду, 15 апреля.
Видимость упадёт до 500−1000 метров. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах — при такой погоде расстояние до других машин и препятствий может казаться больше, чем есть на самом деле.
В Калининградскую область пришла сухая и тёплая погода. Синоптики считают, что морозных ночей в ближайшее время не предвидится.