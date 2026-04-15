Лукашенко ввел в Беларуси ответственность за пропаганду гомосексуализма*

Лукашенко ввел ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений со штрафом до 1350 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Об этом вечером в среду, 15 апреля 2026 года, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщает названный источник, обособленный блок внесенных в кодексы корректировок касается защиты в Беларуси традиционных ценностей.

В частности, в Беларуси вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений*, смены пола, педофилии и бездетности в виде штрафа в размере до 900 белорусских рублей. В случае, если соответствующие действия были произведены в отношении несовершеннолетнего, то штраф составит до 1350 BYN либо к фигуранту может быть применен административный арест.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

