Лукашенко ввел в Беларуси ответственность за пропаганду гомосексуализма*

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Об этом вечером в среду, 15 апреля 2026 года, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Как сообщает названный источник, обособленный блок внесенных в кодексы корректировок касается защиты в Беларуси традиционных ценностей.
В частности, в Беларуси вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений*, смены пола, педофилии и бездетности в виде штрафа в размере до 900 белорусских рублей. В случае, если соответствующие действия были произведены в отношении несовершеннолетнего, то штраф составит до 1350 BYN либо к фигуранту может быть применен административный арест.
