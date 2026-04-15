В Калининграде начали перекрывать набережную Трибуца рядом с «падающей» высоткой. Специалисты устанавливают строительный забор. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, сейчас ограждение начинается возле самой реки и доходит до автомобильного проезда.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки на Московском проспекте в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
Сразу после расселения вокруг домов обещали выставить ограждение и охрану. Забором обнесут не только придомовые территории двух зданий, но и перекроют часть набережной Трибуца, вплоть до Преголи, и Московский проспект, где будут доступны только остановка и небольшой проход. Детские спортивные учреждения временно переедут из бывшей галереи на другие адреса.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Владельцам квартир в доме № 68 обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. Однако горожане выступают против переселения.