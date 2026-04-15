Какого числа Красная горка в 2026 году, православные и народные традиции праздника, приметы

Согласно Евангелию от Иоанна, апостол Фома отсутствовал при первом явлении воскресшего Христа ученикам. Когда ему рассказали об этом, он усомнился в чуде, заявив: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребро Его — не поверю». Через восемь дней Христос явился своим последователям и предложил Фоме прикоснуться к ранам, чтобы он мог убедиться в истинности воскресения.