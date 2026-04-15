Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На колесе обозрения в Волгограде установили 140-тонный центральный вал

140‑тонную деталь подняли на 60 метров гусеничным краном грузоподъёмностью 750 тонн.

В Центральном парке Волгограда строители установили центральный вал будущего 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» — кран поднял 140‑тонную конструкцию на высоту 60 метров, а процесс контролировали инженеры из Китая.

Подрядчик при участии специалистов компании «Songling», построившей более 200 аттракционов по всему миру, смонтировал ключевой узел аттракциона. Следующий этап — монтаж вант и внешнего кольца. Благодаря вантам конструкция станет легче, нагрузка распределится равномерно, а само колесо — почти прозрачным.

Уникальная особенность «Звезды Сталинграда» — анимационная подсветка с возможностью воспроизводить видео, аналогов которой в России пока нет.

Диаметр колеса составит 113 метров, длительность одного оборота — 23 минуты. В 68 кабинках с кондиционерами смогут одновременно кататься до 6 человек в каждой. Когда аттракцион полностью смонтируют, он пройдёт сертификацию безопасности.

В пресс-службе Центрального парка Волгограда рассказывают: панорама с высоты будет охватывать Мамаев курган, Волгу и Волго‑Ахтубинскую пойму на десятки километров.

