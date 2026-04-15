На колесе обозрения в Волгограде установили 140-тонный центральный вал

В Центральном парке Волгограда строители установили центральный вал будущего 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» — кран поднял 140‑тонную конструкцию на высоту 60 метров, а процесс контролировали инженеры из Китая.
Подрядчик при участии специалистов компании «Songling», построившей более 200 аттракционов по всему миру, смонтировал ключевой узел аттракциона. Следующий этап — монтаж вант и внешнего кольца. Благодаря вантам конструкция станет легче, нагрузка распределится равномерно, а само колесо — почти прозрачным.
Уникальная особенность «Звезды Сталинграда» — анимационная подсветка с возможностью воспроизводить видео, аналогов которой в России пока нет.
Диаметр колеса составит 113 метров, длительность одного оборота — 23 минуты. В 68 кабинках с кондиционерами смогут одновременно кататься до 6 человек в каждой. Когда аттракцион полностью смонтируют, он пройдёт сертификацию безопасности.
В пресс-службе Центрального парка Волгограда рассказывают: панорама с высоты будет охватывать Мамаев курган, Волгу и Волго‑Ахтубинскую пойму на десятки километров.
