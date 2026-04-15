Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

60 воронежцев укусили клещи

За два дня кровососущие паразиты атаковали 23 жителя региона.

Источник: Комсомольская правда

С начала этого года в Воронежской области к врачам после укусов клещей обратились 60 местных жителей. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Таким образом, за два число пострадавших от кровососущих паразитов увеличилось на 23. 13 апреля сайт ведомства сообщал о 37 жителях, укушенных клещами.

Для того чтобы предохранить себя от присасывания клещей, санврачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, при посещении лесов, дач и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически осматривать себя и родных/друзей на наличие клещей на коже.

Во-вторых, важно пользоваться одеждой, обработанной средствами (мазями, гелями, аэрозолями), отпугивающими клещей и насекомых.

