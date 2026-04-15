60 воронежцев укусили клещи

С начала этого года в Воронежской области к врачам после укусов клещей обратились 60 местных жителей. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Таким образом, за два число пострадавших от кровососущих паразитов увеличилось на 23. 13 апреля сайт ведомства сообщал о 37 жителях, укушенных клещами.
Для того чтобы предохранить себя от присасывания клещей, санврачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.
Во-первых, при посещении лесов, дач и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически осматривать себя и родных/друзей на наличие клещей на коже.
Во-вторых, важно пользоваться одеждой, обработанной средствами (мазями, гелями, аэрозолями), отпугивающими клещей и насекомых.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.