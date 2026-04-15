10 лет ожидания: сироте из Волгограда «выбил» жилье Следком

Сирота Диана Бондарева из Волгограда ждала своего собственного жилья больше 10 лет.

Девушка рассказывает: ей приходилось снимать квартиры, а после и вовсе уехать в область, потому что денег на аренду хватать перестало.

Диана прошла множество судов, побывала на множестве приемов у чиновников. А когда не стало больше сил, решила написать председателю СК Александру Бастрыкину.

«Буквально через неделю мне позвонили из волгоградского Следкома», — подтверждает волгоградка.

Сегодня она живет в собственной квартире, куда въехала в канун нового, 2026 года, и радуется, что в ней большая, просторная кухня, потому что очень любит готовить.

«Что такое жилье? Это уверенность в завтрашнем дне. Это создание своей семьи, уюта, комфорта. Ты знаешь, что тебя никто не выгонит», — говорит Диана.

Как прозвучало на оперативном совещание по вопросам расследования преступлений в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот, расходы на эти цели в 2025 году увеличились по сравнению с 2023 годом на 12%. В результате к началу 2026 года снизилось число сирот, не имеющих собственного жилья.

Но проблема еще остается в ряде регионов, подчеркнул глава СК. Число уголовных дел, направленных в суды, осталось на прежнем уровне. К уголовной ответственности привлечены 123 виновных, возмещен ущерб на 108 млн рублей.

О ходе расследования уголовных дел в отношении чиновников облкомстроя и по факту некачественного строительства домов для детей-сирот доложил руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что нарушение прав малолетних жителей Котово взволновало главу СК Бастрыкина.