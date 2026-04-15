Мэр Воронежа Сергей Петрин пригласил принять участие в опросе о качестве жизни в регионе

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в опросе, который проводит Общественная палата Воронежской области. Его цель — мониторинг качества жизни в регионе.
— Сам часто встречаюсь с Общественной палатой как области, так и города и стараюсь поддерживать такие важные инициативы, — написал Сергей Андреевич с мессенджере МАХ. — Приглашаю принять участие в опросе всех, кто это еще не сделал.
Глава города отметил, что опрос дает власти возможность получить обратную связь от воронежцев, и при этом участие в нем занимает всего несколько минут.
— С удовольствием изучу результаты мониторинга — они очень помогут в планировании мероприятий администрации, — добавил мэр.
По мнению Сергея Петрина, многие инициативы и дела, которые влияют на жизнь Воронежа, делаются с большой любовью к городу. Он также выразил уверенность, что субботники и средники, которые проходят в Воронеже в апреле в рамках весеннего месячника благоустройства, привлекут неравнодушных горожан.
— Хочу напомнить, что фото и тексты про уборку на своих страничках можно отметить тегом #люблюВоронеж.
С самыми активными воронежцами, участвующими в благоустройстве города, мэр обещает встретиться лично.