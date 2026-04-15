Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 15 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 15 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

МИД Молдавии назвал сроки выхода страны из СНГ

Источник: AP 2024

Молдавия официально объявила о выходе из СНГ и перестанет быть частью содружества через год, заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой.

Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Источник: AP 2024

Возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иран и США опровергли сообщения о продлении перемирия

Источник: AP 2024

Ни Вашингтон, ни Тегеран пока не согласились на продление перемирия, но контакты продолжаются, сообщили Axios и представитель МИД Ирана. Они ведутся при посредничестве Пакистана, сообщила иранская сторона.

Путин потребовал предложений по возобновлению роста экономики

Источник: РИА "Новости"

Как отметил Владимир Путин, статистические данные за 2 месяца показывают снижение экономической динамики. По его словам динамика макроэкономических показателей России пока находится ниже ожиданий и прогнозов.

Восьмиклассник устроил стрельбу в турецкой школе

Источник: Reuters

Восьмиклассник взял оружие своего отца, пришел в школу и открыл стрельбу. По данным местных властей, он совершил нападение на два класса. Жертвами бойни стали 9 человек, еще 13 ранены.

