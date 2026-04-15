Главные новости к вечеру 15 апреля 2026 года

МИД Молдавии назвал сроки выхода страны из СНГ
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
Возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иран и США опровергли сообщения о продлении перемирия
Путин потребовал предложений по возобновлению роста экономики
Как отметил Владимир Путин, статистические данные за 2 месяца показывают снижение экономической динамики. По его словам динамика макроэкономических показателей России пока находится ниже ожиданий и прогнозов.
Восьмиклассник устроил стрельбу в турецкой школе
Восьмиклассник взял оружие своего отца, пришел в школу и открыл стрельбу. По данным местных властей, он совершил нападение на два класса. Жертвами бойни стали 9 человек, еще 13 ранены.
