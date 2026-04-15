Нерестовый запрет на вылов рыбы ввели в водоемах Нижегородской области

Ограничение будут действовать до 16 июня.

Источник: Живем в Нижнем

С 15 апреля на Горьковском водохранилище и во впадающих в него реках, а также в озерах Нижегородской области ввели ограничения на любительское рыболовство и полный запрет на промышленный вылов рыбы. Об этом предупредили в Минлесхозе региона.

Ограничения в период нереста вводят для естественного восстановления рыбных ресурсов. Любительское рыболовство в этот период регламентировано правилами рыболовства для Волжско‑Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Перечень нерестовых участков установлен приложением № 2 к правилам и размещен в открытом доступе на официальном сайте ведомства.

Ограничение будут действовать до 16 июня. Также любителям посидеть с удочкой напомнили, что в этот период повсеместно запрещена рыбалка на спиннинг. Разрешено только любительское рыболовства на поплавочную или донную удочку с берега вне нерестовых участков. Суточная норма вылова для рыболовов-любителей не должна превышать 5 кг.

Напомним, что запрет рыбной ловли на зимовальных ямах продлили в Нижегородской области.