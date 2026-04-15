На «Заводе Шпагина» открылся Детский музейный центр Пермского краеведческого музея

В Перми на «Заводе Шпагина» с участием министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой 15 апреля открылся Детский музейный центр краеведческого музея. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
— Это самый юный филиал нашего пермского краеведческого музея, — сказал на торжественном открытии губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — У него сегодня новоселье. Расположение детского центра на «Заводе Шпагина» еще один важный шаг к созданию культурного и образовательного кластера. Совсем неподалеку от центра находится новая галерея, открытая совсем недавно. А в ближайшем будущем, здесь же, на «Заводе Шпагина», начнет действовать музей «Пермский период».
Детский музейный центр занял одноэтажное здание общей площадью 450 квадратных метров. Здесь расположены мастерские, рассчитанные как на детей, так и на взрослых. В них можно заниматься рисованием, графикой, изготавливать керамические изделия, лепить поделки из глины. Также в детском центре устроено помещение, подготовленное для проведения детских, а также семейных выставок, причем они могут проходить в формате игры. Предусмотрено в новом здании и место для лабиринта, он находится в игровой зале, тут же есть книжки и игрушки.
Новые просторные экспозиционные площади и мастерские позволят масштабировать проекты, расширить тематику и количество событий. Например, здесь уже открыта первая выставка — «Все под землей, или Тайны четвертого царства». Она дает возможность посмотреть на почвы с разных точек зрения и представляет музейные предметы из коллекции геологии, зоологии, ботаники, археологии и палеонтологии пермского краеведческого музея, а также почвенные монолиты и арт-объекты, рассказывающие о красоте почв. Пермский край — один из двух регионов России, в которых постановлением правительства документально закреплена необходимость охраны почв и меры охраны.
В рамках новой экспозиции будут проходить тематические экскурсии, музейные занятия, на которых ребята будут разбираться, как устроена почва, проводить опыты и эксперименты, работать с природными материалами — например, рисовать почвенными красками. Сохранятся знакомые и популярные программы центра — занятия о природе и экологии, серия ботанических занятий, занятия о дендрологии и правильном кормлении птиц.