На «Заводе Шпагина» открылся Детский музейный центр Пермского краеведческого музея

Детский музейный центр занял одноэтажное здание общей площадью 450 квадратных метров. Здесь расположены мастерские, рассчитанные как на детей, так и на взрослых. В них можно заниматься рисованием, графикой, изготавливать керамические изделия, лепить поделки из глины. Также в детском центре устроено помещение, подготовленное для проведения детских, а также семейных выставок, причем они могут проходить в формате игры. Предусмотрено в новом здании и место для лабиринта, он находится в игровой зале, тут же есть книжки и игрушки.