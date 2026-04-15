Какой сегодня праздник: День грибов

Идея праздника Дня грибов появилась в 1985 году на Международной конференции по грибам в Сеуле (Корея). В мероприятии участвовали ученые‑микологи, грибоводы, врачи, повара и другие специалисты, для которых грибы — важная часть профессиональной деятельности. Первый День грибов провели в 1986 году в Японии, после чего традиция распространилась по миру. Грибное царство — это отдельное биологическое царство (грибы не относятся ни к растениям, ни к животным). На Земле насчитывается от 100−250 тысяч до 1,5 миллионов видов. Самый большой живой организм на Земле — гриб. Опенок темный растет в Национальном лесу Малхер в штате Орегон (США). Его грибница занимает площадь более 880 гектаров, а возраст может превышать 2400 лет. Вес этого гриба — более 600 тонн. Грибы могут передвигаться. В России растет слизевик (плазмодий), который перемещается со скоростью 0,4 мм в минуту.
День Чарли Чаплина отмечается ежегодно 16 апреля — в день рождения легендарного актера, режиссера и сценариста. Чаплин — одна из ключевых фигур в истории кинематографа, особенно эпохи немого кино. Он создал культовый образ «Бродяги»— персонажа в котелке, с тросточкой и усиками, неуклюжей походкой и трогательной манерой поведения. Он же сочетал в своих фильмах комическое и трагическое, поднимал социальные темы, показывал жизнь «маленького человека». День Чарли Чаплина — это неформальный международный день памяти и восхищения талантом великого артиста, который подарил миру незабываемые образы и научил зрителей смеяться и сопереживать одновременно.
Всемирный день голоса отмечается ежегодно 16 апреля. Идея отмечать такой день возникла в конце 1990‑х годов. Изначально национальный праздник в честь голоса учредили в Бразилии в 1999 году — его поддержали местные врачи, логопеды и преподаватели пения. В 2002 году Американская академия отоларингологии официально признала эту дату, и праздник приобрел международный статус. В России к празднованию присоединились в 2006 году. Праздничные мероприятия собирают медицинских специалистов: фониатров, оториноларингологов, невропатологов, эндокринологов, а также профессионалов, для которых голос — ключевой рабочий инструмент: певцов, актеров, дикторов, теле‑ и радиоведущих, журналистов, преподавателей, логопедов.