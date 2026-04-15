Какой сегодня праздник: День грибов

Идея праздника Дня грибов появилась в 1985 году на Международной конференции по грибам в Сеуле (Корея). В мероприятии участвовали ученые‑микологи, грибоводы, врачи, повара и другие специалисты, для которых грибы — важная часть профессиональной деятельности. Первый День грибов провели в 1986 году в Японии, после чего традиция распространилась по миру. Грибное царство — это отдельное биологическое царство (грибы не относятся ни к растениям, ни к животным). На Земле насчитывается от 100−250 тысяч до 1,5 миллионов видов. Самый большой живой организм на Земле — гриб. Опенок темный растет в Национальном лесу Малхер в штате Орегон (США). Его грибница занимает площадь более 880 гектаров, а возраст может превышать 2400 лет. Вес этого гриба — более 600 тонн. Грибы могут передвигаться. В России растет слизевик (плазмодий), который перемещается со скоростью 0,4 мм в минуту.