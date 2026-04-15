Житель Первомайска отправится в колонию на 9,5 лет за убийство пенсионера

Осужденный ударил пожилого мужчину ножом после распития алкоголя.

Источник: Живем в Нижнем

Дивеевский межрайонный суд вынес приговор мужчине, который убил тяжело передвигавшегося пенсионера в его квартире в Первомайске. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Преступление произошло 19 февраля 2025 года. Осужденный пришел днем в квартиру к 74-летнему пенсионеру, с который ранее был знаком. Целью визита стало совместное распития алкоголя. Через некоторое время опьяневший осужденный решил убить своего нового знакомого на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Отмечается, что из-за заболевания ног пенсионер тяжело передвигался.

Подсудимый нанес пожилому мужчине удары ножом в область головы и шеи. От полученных повреждений пенсионер скончался на месте. Суд приговорил убийцу к лишению свободы на 9 лет и шесть месяцев с ограничением свободы на 1,5 лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

