Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!» запустят в стране

Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!» от программы «Росмолодежи» «Больше, чем путешествие» будет запущен в стране, сообщили в пресс-службе проекта.
К участию приглашаются дети и молодежь, а также семьи из всех 89 регионов России. Желающие уже сейчас могут пройти предрегистрацию на сайте проекта, а общий старт и начало регистрации запланированы на 18 мая 2026 года.
Проект построен по принципу постепенного погружения: от изучения истории и культуры своего региона и федерального округа к знакомству со всей страной. Участникам предстоит пройти несколько увлекательных этапов. На региональном они познакомятся с интересными фактами о своем крае, ответят на вопросы в викторинах, отгадают ребусы и решат интересные логические задачки, а также попробуют себя в роли блогеров на специальном образовательном курсе «Больше, чем блогер».
На следующем, окружном этапе, участники создадут карточки объектов показа и тематические сообщества, а также пройдут образовательный курс «Стандарт программы гражданско-патриотического и общественно полезного туризма “Больше, чем путешествие”». В ходе финального этапа каждый сможет разработать свой туристический народный маршрут на основе собранных материалов.
Победители и финалисты проекта, которые будут определены в августе 2026 года, получат сертификаты на познавательные путешествия по стандарту программы «Больше, чем путешествие». Участники, победившие в проекте, получат возможность отправиться на Камчатку в Долину гейзеров, на плато Путорана в Красноярском крае, в национальный парк «Земля Леопарда» в Приморском крае и в другие уникальные уголки России, а финалисты поедут в увлекательные путешествия по своему федеральному округу.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.