Министерство обороны России опубликовало перечень иностранных компаний, занимающихся производством беспилотников для Украины. Ведомство указало адреса предприятий в восьми европейских странах.
В опубликованном списке фигурируют такие компании, как «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Великобритании (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также предприятия в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве) и Чехии («Девиро» в Праге и Колине).
На этих предприятиях производятся различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X и «Булава».
Минобороны также отметило, что украинские компании сотрудничают с зарубежными фирмами для поставок комплектующих, говорится в материале.
Также в Минобороны РФ сообщили, что на фоне роста потерь и нехватки военнослужащих Вооруженных сил Украины руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Таким образом Киев втягивает Европу в войну с Россией.
Вооруженные силы Украины продолжают регулярные атаки на российские регионы с использованием БПЛА. Только в период с 09:00 до 17:00 15 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.