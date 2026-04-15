В Симферополе благоустроят общественное пространство

Оно расположено в границах улиц Кечкеметской и Титова.

Общественное пространство от улицы Кечкеметской до улицы Титова благоустроят в Симферополе, сообщили в аппарате Совета министров Республики Крым. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Эта территория была выбрана жителями города в 2025 году по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Площадь благоустройства составит более 25 тысяч квадратных метров. В рамках проекта планируется уложить плиточное покрытие, установить новые скамейки, урны, системы наружного освещения и видеонаблюдения. Также будут смонтированы детские и спортивные площадки, появятся прогулочные зоны с розарием и пешеходный мост.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

