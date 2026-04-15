С жительницы Перми взыскали более 600 тысяч рублей за мошенничество с пособиями

Ранее суд признал 37-летнюю женщину виновной в хищении пособий по уходу за ребёнком. Установлено, что, будучи матерью пятерых детей, она решила оформить выплаты на несуществующего ребёнка. В 2020 году пермячка подала в ЗАГС заявление о якобы домашних родах, а знакомая подтвердила эту информацию. На основании полученного свидетельства о рождении женщина оформила положенные пособия и получала их почти три года.