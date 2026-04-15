С жительницы Перми взыскали более 600 тысяч рублей за мошенничество с пособиями

В Перми судебные приставы добились возврата в бюджет крупной суммы, полученной незаконным путём. С местной жительницы взыскали свыше 600 тысяч рублей ущерба, связанного с мошенничеством при получении социальных выплат.
Ранее суд признал 37-летнюю женщину виновной в хищении пособий по уходу за ребёнком. Установлено, что, будучи матерью пятерых детей, она решила оформить выплаты на несуществующего ребёнка. В 2020 году пермячка подала в ЗАГС заявление о якобы домашних родах, а знакомая подтвердила эту информацию. На основании полученного свидетельства о рождении женщина оформила положенные пособия и получала их почти три года.
Суд квалифицировал её действия как мошенничество при получении выплат и назначил наказание — два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, её обязали компенсировать причинённый государству ущерб.
Исполнительный документ поступил судебным приставам, однако сначала женщина не выплатила долг в установленный срок. В связи с этим ей начислили исполнительский сбор более 75 тысяч рублей и арестовали банковские счета.