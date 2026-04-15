Axios: США и Иран добились прогресса в мирных переговорах

«Американские и иранские переговорщики добились прогресса в переговорах во вторник, приблизившись к рамочному соглашению о прекращении войны», — говорится в материале.
Источник подчеркивает, что, несмотря на прогресс в переговорном процессе, заключение сделки между США и Ираном все еще не гарантировано. Отмечается, что между сторонами конфликта все еще сохраняются существенные разногласия в позициях. Американская переговорная группа продолжает контакты с иранской стороной через посредников.
Ранее KP.RU сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Вашингтона заключить крупную сделку с Тегераном по урегулированию на Ближнем Востоке.