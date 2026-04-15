Axios: США и Иран добились прогресса в мирных переговорах

США и Иран продолжают контакты по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке через посредников.

Источник: Комсомольская правда

США и Иран смогли добиться прогресса в переговорах по возможному мирному соглашению. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

«Американские и иранские переговорщики добились прогресса в переговорах во вторник, приблизившись к рамочному соглашению о прекращении войны», — говорится в материале.

Источник подчеркивает, что, несмотря на прогресс в переговорном процессе, заключение сделки между США и Ираном все еще не гарантировано. Отмечается, что между сторонами конфликта все еще сохраняются существенные разногласия в позициях. Американская переговорная группа продолжает контакты с иранской стороной через посредников.

Ранее KP.RU сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Вашингтона заключить крупную сделку с Тегераном по урегулированию на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше