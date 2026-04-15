В безопасности Windows 11 нашли уязвимость, угрожавшую всем пользователям

В Windows 11 обнаружена уязвимость, позволяющая получить доступ ко всем данным пользователей. Об этом сообщает издание The Verge.
Функция Recall записывает происходящее на экране и сохраняет в памяти для последующего воспроизведения по запросу. Эксперт по кибербезопасности создал инструмент, извлекающий данные из Recall, что позволяет получить доступ к конфиденциальной информации пользователя.
Эксперт утверждает, что его программа работает в фоне и может незаметно использовать функцию Recall для доступа к любым данным из хранилища. Вирус может активировать систему безопасности, сканировать лицо или отпечаток пальца владельца и получать доступ. При этом саму программу неоднократно переделывали, разработчики считали ее очень защищенной.
Ранее KP.RU сообщил, что разработчики Windows предупредили об опасности использования десятой версии системы. Отмечается, что компания завершает обслуживание этой операционной системы.