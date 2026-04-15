В Ненецком АО стартовал чемпионат «Абилимпикс»

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком автономном округе продлится до 17 апреля, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона. Мероприятие организовано в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
Площадками чемпионата стали Центр опережающей профессиональной подготовки, школа № 3, Дворец культуры «Арктика» и коррекционная школа-интернат. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты. Участники демонстрируют мастерство в 11 компетенциях, включая вязание, флористику, поварское дело, фотографию и другие.
В рамках чемпионата также пройдут «Фестиваль возможностей» для участников с тяжелыми нарушениями развития и «Фестиваль знакомства с профессией» для детей до 13 лет. Всего в соревнованиях примут участие около 80 конкурсантов, работу которых оценят 60 экспертов. Победители регионального этапа получат право участвовать в отборочных соревнованиях национального чемпионата «Абилимпикс». Финал пройдет в Москве в декабре.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.