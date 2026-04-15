Экс-полковник МВД Захарченко подал в суд на Минобороны ради отправки в зону СВО

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко подал в суд на Минобороны, чтобы его отправили в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Олега Середу.
Адвокат рассказал, что личное дело его подзащитного до сих пор не направили в военкомат по месту отбывания наказания. Сам Захарченко уже давно стоит в списках тех, кто хочет заключить контракт и отправиться на СВО. Он готов служить даже рядовым солдатом.
Середа отметил, что они написали почти сотню жалоб на бездействие чиновников. В итоге адвокаты были вынуждены обратиться в суд с иском против Министерства обороны. Захарченко добивается, чтобы его наконец направили в действующую часть.
В конце 2025 года стало известно, что бывший высокопоставленный сотрудник МВД теперь работает оператором сушильной установки в исправительной колонии ИК-49 в Республике Коми, где и продолжает отбывать свой срок.
В мае 2022 года Захарченко был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей по делу о получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет.