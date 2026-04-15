До конца апреля на улицы Воронежа выйдут 10 новых автобусов- «гармошек»

На баланс муниципального транспортного предприятия «Воронежпассажиртранс» поступили все десять автобусов- «гармошек», приобретенные при помощи правительства региона и поддержке губернатора Александра Гусева, а также партии «Единая Россия». Мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ рассказал, что транспортная компания уже готовит технику к выпуску на линию. В ближайшие дни автобусы пройдут регистрацию в Госавтоинспекции, а также техническое обслуживание. Параллельно «Воронежпассажиртранс» оформляет страховые и другие необходимые для работы документы.
Как мэр уже сообщал раньше, новые автобусы появятся на улицах Воронежа до конца апреля. Они будут возить пассажиров на маршрутах № 9КА и № 9КС — по 5 единиц на каждом. Салон автобуса- «гармошки» может вместить до 150 человек. При этом низкопольная техника будет особенно удобна для маломобильных пассажиров.
Фото мэрии Воронежа.
— Курсировать новые автобусы будут вместе с работавшим ранее подвижным составом, — добавил Сергей Петрин. — Направления были определены с учетом высокого пассажиропотока и параметров проезжей части — их трассировка позволяет обеспечить движение автобусов особо большого класса.
Новые автобусы позволят частично компенсировать существующий в городе дефицит водительского состава за счет увеличения пассажировместимости, а также усилят транспортное обслуживание одной из наиболее загруженных остановок — «Бульвара Победы» и улучшат транспортное сообщение между Коминтерновским районом с центром города.
Фото мэрии Воронежа.
Мэр также отреагировал на вопросы горожан, касающиеся санитарного состояния автобусов, работающих на линиях:
— В период межсезонья транспорт ежедневно очищается. Уборка включает не только внешнюю мойку в специализированных боксах, но и чистку салона, — заверил глава города.